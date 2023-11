Stevige show van Alvarado in Dendermonde, sterke comeback én hoopgevende Belgische prestaties (4 stuks!)

Geen Fem van Empel in Dendermonde, terwijl ook Pieterse en Van Anrooij er nog niet bij zijn. En dus was Ceylin Alvarado vooraf de grote favoriete. Ze maakte haar favorietenrol meer dan waar met een prima solo.

Al na vijf minuten trok Ceylin Alvarado al ten strijde in Dendermonde. En niemand zag haar nog terug, waardoor we een koers kregen die erg snel in een beslissende plooi lag. Gestaag diepte ze ronde na ronde haar voorsprong uit.

De enige die een beetje kon bijbenen was Lucinda Brand. Een knappe prestatie van de Nederlandse uit het kamp Nys bij haar comeback in het veld na een paar weken zonder crossen. De zege van Ceylin Alvarado kwam echter nooit in het gedrang. De kloof met Brand was bijna een minuut, die met Backstedt anderhalve minuut.

Vier Belgen in de top-10

De strijd om het brons was misschien de meest spannende. De jonge Zoë Backstedt reed de hele race op plek 3, maar er waren continu wel kapers op de kust en in de buurt. Marion Norbert Riberolle kwam in de buurt, tot een val in de voorlaatste ronde haar wat verder terugsloeg.

Marion Norbert Riberolle werd wel eerste Belgische op plek 4, terwijl er met Alicia Franck (10), Sanne Cant (9) en Laura Verdonschot (8) nog drie Belgen in de top-10 eindigden in Dendermonde.