🎥 "Een idool": Wout van Aert doet monden openvallen op en naast de fiets

Wout van Aert amuseerde zich de afgelopen dagen al duidelijk in Colombia. Dat avontuur is nu afgesloten met de hoofdevent, El Giro de Rigo.

Rigoberto Uran nodigt ieder jaar een toprenner uit in zijn thuisland Colombia voor de populaire granfondo El Giro de Rigo. Vorig jaar was dat Tadej Pogacar, dit jaar was Wout van Aert de centrale gast. En hij genoot met volle teugen.

Van Aert leefde zich uit met dansjes, de limbo en genoot van de lokale keuken. Maar zondag was het dan tijd om de granfondo ook effectief te rijden. Een uitzinnige massa begroette Van Aert voor de 'wedstrijd', het wielrennen leeft duidelijk in Colombia.

Veel volk, stevig gemiddelde

Ook tijdens de granfondo zelf was er heel wat volk aanwezig. Zo'n 5.000 mensen fietsten met Van Aert en co zo'n 150 kilometer door 7 lokale gemeenten. Langs de kant van de weg stonden naar schatting nog eens 30.000 fans.

Van Aert kwam na net geen vier uur en bijna 2.300 hoogtemeters over de streep met de andere wielervedetten. Met een gemiddelde van 39,2 km/u trapten Van Aert en co ook goed door, met de vorm zit zelfs tijdens de vakantie dus goed.

"Wout Van Aert y el recibimiento de ídolo por parte del público colombiano en el Giro de Rigo 2024" Van Aert fue ovacionado, cuando fue presentado ante el público colombiano, en el que tuvo un gran recibimiento por parte de todos."Que ídolo".😍🤗 https://t.co/ADGEcV42X7 pic.twitter.com/pfz0dQGpCk — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) November 12, 2023