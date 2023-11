De UCI is zijn eigen grootste vijand

Zoë Backstedt, Cameron Mason, Tom Pidcock, de familie Vas, Marie Schreiber, Sara Casasola, ... Aan diversiteit geen gebrek de laatste jaren in het veldritwereldje. Maar er is wel nog één andere bepalende factor die het wereldje klein houdt.

De diversiteit in het wielrennen is heel belangrijk. En op dat gebied was het EK Cyclocross in het Franse Pontchâteau misschien wel een nieuwe stap in de goede richting. Daarover schreven we HIER al vorige week.

Als de veldrijders willen dromen om ooit op de Olympische (winter)spelen terecht te komen, dan moet er diversiteit zijn. Mogelijk dat deze Europese kampioenschappen dus wel degelijk een stapje in de goede richting zijn. Het is nu aan de organisatoren en (internationale) wielerbonden om de Fransen, Schreiber, Casasola, Mason en Backstedt in het veld te houden en niet voor de weg te laten kiezen.

© photonews

Een weekje later hebben we echter alweer andere katten te geselen. Met dank aan UCI-baas David Lappartient. Die maakte zondag de hele wielerwereld wakker met een uitspraak over de toppers die Wereldbekers aan zich laten passeren.

Opwaardering Wereldbeker?

Een deelname aan het WK ontzeggen zou zelfs mogelijk op de planning staan. Op die manier lijken wereldtoppers net het veldrijden helemaal aan zich te laten voorbij gaan, wat sowieso een nefaste oplossing en beslissing zou zijn.

Een opwaardering van de Wereldbeker, met een beperkt(er) programma en een gebundeld programma zoals onder meer Jurgen Mettepenningen heeft weten voor te stellen? Daar kunnen we zeker wel voor een deel in mee gaan.

Stappen vooruit maken

Maar als er renners een of meerdere Wereldbekers aan zich willen laten voorbijgaan en ze daardoor pas op de tweede, derde of vierde startrij staan bij het WK? Dat is hun keuze. Hen van het WK ontzeggen? Dat gaat in tegen de sportieve en zelfs de Olympische gedachte.

Als het veldrijden vooruit wil, dan moeten ze in de eerste plaats geen stappen achteruit maken. En dan is het om te beginnen dus aan de wielerbonden om ook hun verantwoordelijkheid te nemen en geen domme beslissingen te nemen.