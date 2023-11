Eindelijk revanche voor 2020? Alaphilippe maakt eerste drie doelen voor 2024 bekend

Julian Alaphilippe kende niet zijn beste seizoen met slechts twee overwinningen. Hij heeft alvast enkele doelen voor 2024 voor bekendgemaakt.

Alaphilippe won dit jaar de Faun-Ardèche Classic en de tweede rit in de Dauphiné, maar verder geraakte de tweevoudige wereldkampioen niet. In 2024 gaat Alaphilippe zijn laatste contractjaar in bij Soudal Quick-Step.

In dat laatste jaar wil hij opnieuw focussen op enkele klassiekers in het voorjaar. in een Q&A op Instagram stelde Alaphilippe dat hij zal focussen op de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Als voorbereiding op de Ronde zal Alaphilippe nog enkele andere Belgische klassiekers rijden.

Revanche Ronde van Vlaanderen 2020

Ook dit jaar reed Alaphilippe die drie koersen, maar echt meedoen voor de zege lukte niet. Een 11de plaats in Milaan-Sanremo was zijn beste resultaat. In de Strade Bianche (43ste) en de Ronde van Vlaanderen (51ste) eindigde de Fransman telkens ver.

Alaphilippe won de Strade Bianche en Milaan-Sanremo al eens in 2019. In 2020 kleurde hij met Van der Poel en Van Aert de finale van de Ronde van Vlaanderen, maar knalde op 35 kilometer van de streep op een motor en moest opgeven. Volgend jaar wil Alaphilippe dus opnieuw proberen om revanche te nemen.