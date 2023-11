Na de heisa in Dendermonde: deze drie toppers maken zondag hun rentree in Wereldbeker in Troyes

Zondag staat er weer een nieuwe manche van de Wereldbeker op het programma, in het Franse Troyes. Enkele toppers staan opnieuw aan de start.

Na de derde manche van de Wereldbeker in Dendermonde staat er zondag alweer de vierde op het programma. Daarvoor wordt naar Troyes getrokken, dat voor het eerst een Wereldbeker mag organiseren. Vorig jaar won Gerben Kuypers er nog de vijfde manche van de Coupe de France.

Zondag in Dendermonde waren er nog heel wat afwezigen, maar in Troyes staan er weer enkele toppers aan de start. Zo is Thibau Nys terug van de partij, hij sloeg op zijn 21ste verjaardag Dendermonde over, tot ongenoegen van UCI-voorzitter Lappartient.

Ook Michael Vanthourenhout is opnieuw van de partij. Hij moest zaterdag in Niel nog opgeven met een gezwollen knie na een val, maar kon wel starten in Dendermonde. Maar de Europese kampioen reed niet door maagproblemen.

Puck Pieterse keert terug

Bij de vrouwen keert de Nederlandse kampioene Puck Pieterse terug. Pieterse reed dit jaar enkel in Waterloo en werd er tweede. Fem van Empel en Shirin van Anrooij zijn er nog niet bij, zij nemen nog wat rust.