Typisch Van der Haar: houdt zich niet in over Van der Poel en Van Aert en schrappen van crossen

Heel wat renners schrappen tegenwoordig crossen om rust in te bouwen, tot wanhoop van de UCI. Lars van der Haar trekt er zich allemaal niets van aan.

Net als zijn ploeg Thibau Nys maakt Lars van der Haar dit seizoen keuzes. De Nederlander staat aan de leiding in de Wereldbeker, maar zal de manches in Dublin (26/11) en Val di Sole (10/12) al zeker niet rijden.

"Vroeger dacht je er niet aan om een wereldbekerwedstrijd over te slaan", stelt Van der Haar bij de NOS. "Dan sprak men er schande van. Maar nu? Ik moet soms wel. Anders rijd ik mezelf kapot."

Van der Haar schrapt in de Superprestige ook Heusden-Zolder (27/11) en Diegem (28/12) in de bijzonder drukke kerstperiode. Vorig jaar reed hij wel alles en dan was Van der Haar niet goed op de momenten dat het er écht toe deed.

Van der Poel en Van Aert

Van der Haar kan gewoon niet voldoende trainen als hij geen crossen schrapt. Zes maanden teren op de conditie die in de zomer is opgebouwd, is gewoon niet mogelijk volgens de Nederlandse kampioen.

"Zeker niet als je straks drie toppers (Van der Poel, Van Aert en Pidcock, nvdr.) erbij krijgt die retefris zijn. En wij zijn dan al half pieredood. En de kerstperiode wordt al volgepropt."

De kerstperiode zit de laatste jaren steeds voller, omdat Van der Poel en Van Aert ervoor kiezen om net dan hun wedstrijden te rijden. Organisatoren verwachten dan ook veel volk. "Ik ben van mening dat als wij fris zijn, je strijd krijgt. En dan krijg je meer publiek", zegt Van der Haar nog.