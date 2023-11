Zou dat bij Jumbo-Visma door de beugel kunnen? Geraint Thomas doet stevige onthulling

Geraint Thomas geniet stevig van zijn vakantie. En dat doet de Welshman met een paar biertjes.

Geraint Thomas leeft strikt als prof tijdens het seizoen. Maar nu hij vakantie heeft, geniet Thomas er ook stevig van. "In de afgelopen twee weken ben ik denk ik twaalf van de veertien dagen dronken geweest. Sinds ik in Cardiff ben (Thomas woont in Monaco, nvdr.) is het een gekkenhuis geweest", zegt hij bij Cyclingnews.

"In het begin kun je niet zoveel aan, maar ik heb het gevoel dat ik nu weer een goede drinkconditie heb. Ik weet niet of het een Britse of een Australische mentaliteit is, de cultuur van gewoon uitgaan en dronken worden als je jong bent. Dat blijft bij je en is mijn manier van sociaal doen."

Verschil met jongere generatie

De Welshman ziet ook een groot verschil met de jongere generatie. "Het komt zelden voor dat een jonge renner echt drinkt. Niet dat je iets moet drinken om plezier te hebben. Maar alles wordt gemeten en ze zijn er twaalf maanden per jaar mee bezig. Buiten het seizoen fietsen ze nog steeds of lopen marathons."

Thomas kwam ook wat bij, van 68,5 kilogram ging hij naar 75 kilogram. "Het is belastend, het is 24/7, weet je? Training is gemakkelijk, want ik hou van fietsen, ik geniet van mezelf pijnigen en intervallen doen. Bovendien is het maar voor een beperkt deel van de dag. Maar dit gaat constant door."