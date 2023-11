Niels Albert pleitte zelf voor radicale verandering in het veldrijden, maar: "Denk dat de crossers eens goed gelachen hebben"

De discussie over de Wereldbeker laait weer stevig op in het veldrijden. Niels Albert stelde een alternatief voor, maar heeft ondertussen wel een opvallende mening over het plan van de UCI-baas zelf.

Niels Albert stelde een paar dagen geleden bij LAMBERT & ALBERT een alternatief voor het wereldkampioenschap voor. Een systeem waarbij zoals in de motorcross of Formule 1 met een wereldkampioen dankzij Grote Prijzen zou een oplossing kunnen zijn. Op die manier zouden Mathieu van der Poel en Wout van Aert nooit meer wereldkampioen worden én heb je ook niet meer een kampioenschap op één dag. Een mogelijke oplossing, zoals er vele anderen zijn uiteraard. © photonews De UCI van zijn kant kwam via baas Lappartient ondertussen met een dreigement richting Nys, Van der Haar, van Aert en van der Poel om ze te weigeren van het WK als ze andere Wereldbeker-manches aan zich voorbij laten gaan. Zelf voor de miserie gezorgd? En dat kunnen ze volgens Niels Albert niet hard maken, integendeel. "Ik denk dat ze eens heel goed gelachen hebben in de cross dit weekend. Dit kan hij nooit hard maken. De UCI-voorzitter wilde zich even laten gelden, maar dit was niet de manier", aldus Albert in Het Laatste Nieuws. "Als ze mij dit zouden lappen, had ik snel een oplossing klaar: ziektebriefjes. De ene week voor diarree, de volgende voor een lichte depressie. De UCI heeft zelf voor deze miserie gezorgd."