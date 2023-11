Enorme teleurstelling over afwezigheid Wout van Aert: "Maar hij kon er niet onderuit"

Wout van Aert slaat dit jaar de cross in zijn thuisstad Herentals over. Op 16 december zal hij er dus niet aan de start staan.

De voorbije drie jaar stond Wout van Aert telkens aan de start in Herentals. In 2020 en 2021 won Van Aert de cross in zijn thuisstad, vorig jaar moest hij tevreden zijn met de tweede plaats achter Mathieu van der Poel.

In de eerste twee jaren werd de cross in de eerste dagen van januari gereden, vorig jaar schoof de cross in Herentals al op naar eind december. Dit jaar is dat dus nog iets vroeger, op 16 december. Met het gevolg dat Van Aert er niet aan de start staan.

Ploegstage Jumbo-Visma

"Uit wat ik heb begrepen, staat er uitgerekend in die periode de eerste ploegstage op het programma", zegt Erwin Vervecken bij Het Nieuwsblad. Vervecken is bij organisator Golazo verantwoordelijk voor het samenstellen van het deelnemersveld.

Op die ploegstage van Jumbo-Visma wordt de nadruk gelegd op fotoshoots, passen van kledij en andere praktische zaken. "En daar kon Wout niet onderuit", zegt Vervecken. En dus staat de recordhouder niet aan de start.

Ook Mathieu van der Poel zal er niet bij zijn, hij duikt pas op 22 december in Mol voor het eerst het veld in. In Herentals hopen ze nu op de komst Tom Pidcock, de enige van de Grote Drie die zijn programma nog niet heeft bekendgemaakt.