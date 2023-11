🎥 Tuur Dens maakt opnieuw indruk op de 500m, beslissing over het podium al gevallen?

Na de tweede dag op de Zesdaagse van Gent lijken nog drie teams in aanmerking te komen voor de zege. De Belg Tuur Dens maakte opnieuw indruk op de 500 meter.

Na de tweede dag staan titelverdedigers Lindsay De Vylder en Robbe Ghys opnieuw aan de leiding in de Zesdaagse van Gent. De twee Belgen hebben een voorsprong van 15 punten op de Belgen Fabio Van den Bossche en Jules Hesters.

De Nederlandse wereldkampioenen Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip hebben 24 punten achterstand, maar tellen in totaal 99 punten. Bij 100 punten krijgen ze een nieuwe bonusronde en dus hebben zij momenteel de virtuele leiding in handen. De rest volgt al op minstens één ronde.

Toch is Robbe Ghys, die al voor de vierde keer op rij kan winnen in Gent, ontspannen. "Een voorsprong van 15 punten is toch al comfortabel: we kunnen af en toe dan wat gas terugnemen en ons afvragen of elke inspanning het wel waard is", zei hij bij Sporza.

Opnieuw een record voor Dens

Op de 500 meter maakte Tuur Dens opnieuw indruk. Samen met Noah Vandenbranden scherpte hij zijn record van de eerste avond nog wat aan. Met 26"368 waren ze nog één tiende sneller dan dinsdagavond.