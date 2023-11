Geen Van der Poel en Van Aert: toppers laten cross met indrukwekkend palmares links liggen

Van de elf crossen in de bijzonder drukke kerstperiode rijden Van der Poel of Van Aert bijna alle crossen. Maar één cross kan momenteel niet rekenen op de komst van De Grote Twee.

De Hexia Cyclocross in Gullegem op 6 januari, de enige losse cross in de drukke kerstperiode, moet het momenteel zonder de aanwezigheid van Van der Poel, Van Aert of Pidcock. Maar er lopen wel nog onderhandelingen.

"Ik zou nog niet te veel conclusies trekken", zegt penningmeester Kevin Defieuw aan WielerFlits. "We zien eigenlijk dat de gesprekken met de renners nog maar net op gang komen." Toch zou het geen probleem zijn mocht uiteindelijk niemand van de Grote Drie komen.

Toen de cross in Gullegem zeven jaar geleden voor het eerst georganiseerd werd, was dat enkel voor B-crossers en toen trok het al 3.500 bezoekers. "De Grote Drie kunnen misschien het verschil maken, maar bij ons is dat wat minder het geval dan elders", zegt Defieuw nog.

Indrukwekkend palmares

Vorig jaar behoorde de cross in Gullegem voor het eerst tot een klassement, de Superprestige. Maar dit jaar staan ze dus weer op eigen benen. De erelijst in Gullegem is ook indrukwekkend. Van der Poel won de eerste drie edities, de laatste twee jaren wonnen Pidcock en Van Aert. Mogelijk komt daar dus een nieuwe naam bij dit jaar.