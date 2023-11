Na de saga met Soudal Quick-Step: speurtocht van ploeg van Van Aert naar nieuwe sponsor nu nog tikkeltje meer bizar

Met wereldtoppers als Wout van Aert en Jonas Vingegaard in de rangen zou geen enkele ploeg moeten speuren naar nieuwe grote sponsors. Toch is dat waar de formatie die nu nog bekend staat als Jumbo-Visma geconfronteerd is mee geweest.

Het tart eigenlijk alle verbeelding: de beste wielerploeg die moet leuren om toch maar aan grote sponsors te geraken. Tegelijkertijd is dat de realiteit. Er is natuurlijk de saga geweest over een mogelijke fusie met Soudal Quick-Step. Wie daar even over nadenkt, moet beseffen dat het ridicuul was om dat in een paar maanden te beklinken.

Dat is ook wat Patrick Lefevere had aangegeven, maar langs de kant van de geel-zwarte brigade was er door het afhaken van Jumbo haast bij. Ofwel zou het snel in orde komen, ofwel niet. Het is dan ook langs die kant dat finaal de stekker werd uitgetrokken.

© photonews

In de marge van die besprekingen geraakte ook bekend dat de Nederlanders mikten op een samenwerking met een mastodont als Amazon. Ook dat is op de klippen gelopen. Inmiddels gaan we er vanuit dat de ploeg van Van Aert volgend jaar Visma-Lease a Bike zal heten, door een partnership met het Nederlandse bedrijf Pon.

Dat werkt met een leaseprogramma door fietsen. Goed als ze het met die samenwerking zo voor mekaar krijgen. Al lijkt het toch eerder een noodoplossing. Het wordt nog een tikkeltje pijnlijker nu aangekondigd is dat PostNL als titelsponsor Team dsm-firmenich gaat versterken. Was dat ook geen ideale sponsor voor Jumbo-Visma?

© photonews

Het zou wat doen denken aan LottoNL, dat samen met Jumbo titelsponsor was voor Visma op de proppen kwam. Loterij-en postbedrijven zijn sterke merken die verbonden zijn aan een land. Als een bedrijf als PostNL geïnteresseerd is om de koers te sponsoren, dan lijkt dé ploeg van het moment toch een gedroomde partner.

In de plaats hiervan is het een andere Nederlandse ploeg geworden die een toonaangevend bedrijf uit het thuisland als sponsor nu binnenhaalt. Natuurlijk is sponsoring een algemeen begrip en moet er gekeken worden naar de precieze budgetten en investeringen. Maar dit lijkt toch een gemiste kans voor de Visma-troepen.