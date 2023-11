Sven Nys over zijn zoon Thibau: "In zijn jeugdjaren heel vaak om gelachen"

Thibau Nys is een van de revelaties van het nieuwe veldritseizoen. Maar de jonge Nys verschilt op heel veel vlakken ook van zijn vader Sven Nys.

Thibau Nys begon uitstekend aan het veldritseizoen met overwinningen in Beringen, Waterloo en op de Koppenberg. De laatste twee weken liep het wel wat mis, met een opgave op het EK en een 27ste plaats in Niel.

De jonge Nys is op heel wat vlakken wel verschillend van zijn vader Sven Nys. "Ik heb Sven op die leeftijd gekend en als je nu Thibau ziet, is dat totaal anders. Het zijn twee uitersten", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout bij In de Leiderstrui.

Speciale kledingstijl

Dat beaamt ook vader Sven. Thibau trekt hij zich niets aan als hij iets doet wat ingaat tegen de algemene manier van denken. Daarbij denkt hij meteen aan de speciale kledingstijl van Thibau.

"Ik heb er in zijn jeugdjaren heel vaak om gelachen. Dan kwam hij met schoenen thuis, waarvan ik zei dat carnaval in april is. Hij komt daar op één of andere manier mee weg en vindt het cool. Wij proberen hem daarbij van niets af te praten, omdat we als ouders de wijsheid ook niet in pacht hebben."