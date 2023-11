Einde van de Belgische dominantie in de cross? "Daarin hebben Nederlanders een klik gemaakt"

De ontgoocheling in het Nederlandse kamp was groot na het EK veldrijden bij de mannen. Afgelopen weekend was het plots Nederland boven.

Joris Nieuwenhuis leek in Niel op weg naar de zege, maar een foutje in de materiaalpost kostte hem uiteindelijk de zege. Pim Ronhaar kon het in Dendermonde wel afmaken.

Nederland plots boven in het veldrijden? Hebben de Belgische crossers ondertussen al hun beste kruit verschoten in de eerste maanden van het seizoen?

“We naderen het niveau van de Belgische toppers”, zegt bondscoach Gerben de Knegt aan WielerFlits. “Pim Ronhaar en Ryan Kamp zijn weer een jaartje ouder en daardoor sterker. Joris heeft zich dit seizoen pas voor het eerst weer een heel jaar goed voorbereid.”

Het talent is er alleszins om van toppers te spreken. “Maar laten we wel zijn: de namen die we nu noemen, vinken wel alle boxen af van wat je moet kunnen als crosser. Pak nu de top-10 van het EK erbij. Vrijwel iedere naam is bij de beloften of junioren wel een keer wereldkampioen geweest.”

De Knegt ziet nog mogelijkheden. “Ik denk dat jongens als Pim, Ryan en Joris écht een stap hebben gezet en nu het niveau van Iserbyt, Sweeck en Vanthourenhout benaderen. Dan kun je die gasten ook onder druk zetten. En dan gaan ook zij fouten maken. Onze jongens hebben daarin echt een klik gemaakt, vind ik.”