Grote ogen getrokken door Thibau Nys: "Daar laat ik me niet door opjagen"

Vorige week pakte Jente Michels zijn eerste internationale titel bij de beloften. De Europese kampioen heeft met Thibau Nys een duidelijk voorbeeld.

De 20-jarige Jente Michels werd Europees kampioen. De renner van Alpecin-Deceuninck wil rustig de nodige progressie maken. Thibau Nys, die amper 4 maanden ouder is dan hem, is daarbij zeker een voorbeeld.

“Maar daar laat ik me niet door opjagen”, zegt Michels aan WielerFlits. “Thibau is een voorbeeld hoe het kán zijn. Kijk, evolutie is iets heel persoonlijks. Het is duidelijk dat Thibau nu een grote stap op korte tijd heeft gezet, maar misschien zet ik meerdere kleine stappen. Dan ben ik binnen vijf of zes jaar pas op het niveau van Thibau.”

Al kijkt Michels natuurlijk op naar wat Nys doet. “Het is uiteraard met grote ogen dat we kijken naar het huidige niveau van Thibau, het is ongelooflijk welke stap hij heeft gezet. Maar als ik dat zie, denk ik ook: de invloed van een goed wegprogramma moet immens zijn. Hij was actief in wedstrijden op WorldTour-niveau, streed zelfs mee voor overwinningen.”

En dus maakt Michels ook een keuze in die richting voor zijn toekomst. “Misschien dat een beter wegprogramma mij ook makkelijker die stap doet zetten. Daarom wil ik er de komende jaren ook zo graag op inzetten.”