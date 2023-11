José De Cauwer streng voor Mathieu van der Poel: "Het heeft verdorie lang geduurd"

Mathieu van der Poel kende een bijzonder goed seizoen met winst in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK in Glasgow. Volgens José De Cauwer werd het meer dan tijd.

Mathieu van der Poel bouwt de laatste jaren stevig aan zijn palmares. De Nederlander won al twee keer de Ronde van Vlaaderen, won een rit in de Tour en droeg enkele dagen het geel, de Strade Bianche en de Amstel Gold Race.

Maar de laatste jaren veranderde Van der Poel wel zijn tactiek een beetje. Vader Adrie van der Poel zei twee jaar geleden dat de speeltijd voorbij was en het tijd was om voor de prijzen te rijden. Dat deed hij dus de voorbije jaren.

Veel koersen verloren

"Het heeft verdorie lang geduurd", zegt José De Cauwer wel bij Het Nieuwsblad. "Ondertussen heeft hij veel wedstrijden verloren die hij had moeten winnen." Maar volgens Adrie van der Poel is er niet heel veel veranderd.

"Als je ziet wat hij doet in Roubaix. Zuinig was dat ook niet", stelt hij. "Wat heeft hij in E3 Harelbeke niet allemaal uitgestoken? Hoe zot was dat?", antwoordde De Cauwer. Maar dat was in functie van de Ronde van Vlaanderen, stelt Adrie. Uiteindelijk werd Van der Poel daar tweede, achter Pogacar.