Roger De Vlaeminck haalt stevig uit naar Wout van Aert en Tom Pidcock

Mathieu van der Poel lijkt de enige van de Grote Drie die in februari aan de start zal staan van het WK veldrijden. Tot onbegrip van Roger De Vlaeminck.

Mathieu van der Poel sluit in februari zijn veldritseizoen af met het WK veldrijden in Tabor. De Nederlander probeert er voor de zesde keer wereldkampioen te worden en voor de tweede keer in Tabor. In 2015 werd Van der Poel er al de jongste wereldkampioen ooit.

Wout van Aert en Tom Pidcock komen wellicht niet aan de start. Er komt dus geen nieuwe strijd om de wereldtitel tussen Van Aert en Van der Poel, zoals vorig jaar in Hoogerheide.

Van der Poel wereldkampioen?

Roger De Vlaeminck vindt het maar niets. "Allez bon, dan is de winnaar bekend, hè", zegt De Vlaeminck bij Het Nieuwsblad. De concurrentie die overblijft, noemt De Vlaeminck dan ook tweederangs. "Sorry dat ik het zo zeg, maar de rest is duidelijk minder, hè, dat weet iedereen."

Volgens De Vlaeminck heeft het dan ook nog weinig zin om te kijken, ook al zal er geen spanning zijn. "Had je me gezegd dat het in WK in Amerika zou plaatsvinden, tot daar aan toe. Maar Tabor is toch niet ver? Ze moeten toch gewoon gaan?"