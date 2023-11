Mark Cavendish pakt uit met mooi compliment voor Belgische wielerfans: "Daar houden renners van"

Mark Cavendish was vrijdag een opvallende aanwezige tijdens de Zesdaagse van Gent. De Brit had ook een mooi compliment voor de Belgische wielerfans.

Mark Cavendish zou normaal gezien nu aan het genieten zijn eerste weken van zijn wielerpensioen, maar hij gaat in 2024 toch nog een jaartje door. De Brit wil in 2024 jacht maken op de felgebeerde 35ste ritzege i de Tour.

Vrijdag vond Cavendish toch een gaatje om naar Gent te komen voor de Gentse zesdaagse, onder meer in het gezelschap van zijn zoontje Casper en Iljo Keisse. Voor Cavendish was het zijn eerste keer in het Kuipke sinds 2021.

"De laatste keer dat ik hier reed en hij hier was, eindigde ik in een ziekenwagen", zei hij bij Sporza. Cavendish viel toen tijdens de laatste ploegkoers en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Belgen begrijpen koers

Al was zijn tripje naar Gent ook een beloning voor zijn zoon. "Vorige week was Casper een beetje lastig. Ik zei: 'Als je flink bent, gaan we naar Gent.' Ik heb hem dus omgekocht. En het is uiteraard fijn om Iljo Keisse en zijn gezin te zien."

Cavendish werd warm onthaald in Gent. "Ik houd van België, dat weet je. Dat Gent als Zesdaagse blijft bestaan? Hier begrijpen jullie de koers. Het zit in jullie bloed, dit is hier lifestyle. Daar houden de renners van", gaf Cavendish nog een mooi compliment.