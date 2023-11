Ex-Belgisch kampioen ziet groot gevaar: "Dat betekent de dood van de cross"

UCI-voorzitter David Lappartient uitte stevig kritiek op de renners die Wereldbeker niet verkiezen boven andere crossen. Maar de schuld ligt ook bij de UCI zelf.

Dat vindt toch tweevoudig Belgisch kampioen veldrijden Klaas Vantornout, die in 2018 zijn fiets aan de haak hing. "De UCI zal ook eens in de spiegel moeten kijken", zegt hij bij De Zondag. Het probleem zit bij hun Wereldbeker, dus zij moeten een oplossing vinden.

Doordat de Wereldbeker de voorbije jaren uitbreidde naar 14 manches in plaats van acht vroeger, maken renners ook keuzes. Van Aert en Van der Poel stappen later in, terwijl bijvoorbeeld Nys, Van der Haar of Vanthourenhout een specifiek klassement of kampioenschap als doel hebben.

Pieken is dodelijk

Dat pieken naar bepaalde doelen is al enkele jaren aan de gang op de weg, terwijl de renners vroeger van februari tot oktober alles reden. "In het veld pieken ze nu ook, alleen is de vijver veel kleiner", stelt Vantornout.

"Als de toppers beginnen te pieken, betekent dat de dood voor de cross. Minder crossen voorzien, lijkt mij de enige oplossing", zegt de ex-Belgische kampioen nog.