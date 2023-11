Na de eisen richting Lefevere en Evenepoel: Tim Merlier mag nog eens juichen

Tim Merlier duikt in december wellicht weer het veld in, maar zondag probeerde hij het ook in een andere discipline. En met succes zowaar.

Merlier nam met enkele ploegmaats van Soudal Quick-Step deel aan De Panne Beach Endurance, een van de belangrijkste wedstrijden in het strandracen. In een wedstrijd van zo'n 50 kilometer viel de beslissing pas in het slot.

De ex-Belgische kampioen op de weg haalde het van de Nederlander Daan van Sintmaartensdijk. Tim Declercq, die volgend jaar voor Lidl-Trek rijdt, mocht als derde mee op het podium.

"Ik voelde me goed vandaag, maar het was een beetje frustrerend in het begin omdat mijn veldritervaring niet hielp om over een behoorlijk veeleisende duin heen te komen", zei Merlier achteraf. "Deze koers winnen en samen met een teamgenoot op het podium staan, is een geweldig gevoel en maakte me erg blij."

Tour de France

Merlier stelde vorige week nog zijn eisen wat de Tour de France betreft van volgend jaar. De sprinter wilde met Lefevere en Evenepoel spreken om toch zijn plaats te kunnen afdwingen in de selectie. "Ik wil hen uitleggen dat we voor het klassement én voor sprintzeges kunnen strijden", zei hij bij RTBF.