Paul Herygers zet Roger De Vlaeminck stevig op zijn plaats na kritiek op Wout van Aert

Het WK veldrijden staat voorlopig niet op het programma van Wout van Aert, tot onbegrip van Roger De Vlaeminck. Paul Herygers neemt het op voor Van Aert.

Wout van Aert beperkt zijn crossprogramma dit seizoen, met op dit moment acht veldritten op de planning. Daar kunnen er nog twee bijkomen, maar het WK veldrijden staat daar niet bij. Roger De Vlaeminck begrijpt dat niet.

Volgens De Vlaeminck zal het WK veldrijden wel of niet rijden geen verschil maken voor de klassiekers op de weg straks. "Maar ja, dat zit ook in het kopke, hè. Als hij denkt dat het WK er te veel aan is, dan zál het er te veel aan zijn", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Andere tijden

Paul Herygers moest er eens mee lachen. "Als je een artikel wil genre Roger De Vlaeminck, dan moet je maar op het juiste moment bellen. En die zal daar met zijn twee voeten tegelijk inspringen", zei Herygers bij Sporza.

Dat Van Aert zijn programma beperkt, is zijn goed recht, stelt Herygers. In de tijd van Roger De Vlaeminck reden de renners alle crossen, maar die tijden zijn voorbij, stelt Paul Herygers. "Dat is niet meer nodig momenteel. Dat wordt nu ook bewezen."