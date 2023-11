Thibau Nys geeft twee verklaringen na alweer teleurstellende prestatie

Thibau Nys heeft in Troyes nog eens een uitslag kunnen rijden. Al had het nog wat beter gekund.

Na een opgave op het Europees kampioenschap en een 27ste plaats in Niel was het afwachten hoe Thibau Nys voor de dag zou komen in Troyes. Het werd in Frankrijk een zevende plaats, op twee minuten van winnaar Eli Iserbyt.

Toch was Thibau Nys achteraf tevreden. "Ik ben op mijn plaats terechtgekomen. Ik had zeker geen offday", reageerde hij bij HLN. Nys probeerde Eli Iserbyt te volgen in zijn achtervolging op Van der Haar, maar moest de rol lossen.

Opgeblazen en leegloper

"Ik heb mezelf in het begin opgeblazen. Ik ben over mijn toeren geweest en heb daar even moeten van bekomen", zei Nys. Hij zakte weg naar de tiende plaats en leek opnieuw een teleurstellende prestatie neer te zetten.

Maar Nys herpakte zich toch nog en leek nog op weg naar een plek in de top vijf. "Maar toen kreeg ik af te rekenen met een leegloper. Er zat misschien een top vijf in, maar ik ben zeker tevreden. Dit gaat niet blijven hangen."