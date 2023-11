Iserbyt krijgt de wind van voren van Van der Haar: "Dat heeft gewoon geen zin"

De discussie over de Wereldbeker blijft nazinderen in het veldrijden. Iserbyt mengde zich deze week met een tweet, maar Van der Haar denkt daar het zijne van.

"Wanneer een renner de voorkeur geeft aan een nationale cross terwijl er een Wereldbekermanche is, dan rijdt hij de volgende Wereldbeker en dus ook het WK niet." Dat dreigement van UCI-voorzitter Lappartient zindert nog altijd na in het veldrijden.

Eli Iserbyt mengde zich na een nieuw statement van de UCI op vrijdag in de discussie. "Wij kijken uit naar de dialoog met alle betrokken partijen. Voor een betere toekomst voor het veldrijden en de renners", schreef hij op zijn sociale media.

Overleg

Maar zijn collega Lars van der Haar stelt zich daar vragen bij die oproep van Iserbyt. "Zo’n tweetje zoals Eli deed, heeft geen gewoon zin", zegt hij bij HLN. "We moeten gewoon eens rond de tafel zitten met alle partijen." En daar hoeven renners niet per se bij te zijn, vindt Van der Haar.

Maar de Nederlander blijft wel bij zijn twee originele punten over wat er moet veranderen. Iedereen moet kunnen deelnemen aan het WK en de Wereldbeker moet terug naar acht of negen manches in plaats van nu veertien. En gespreid van oktober tot het WK.