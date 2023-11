Shari Bossuyt na positieve dopingtest: "Had ik die rit maar niet gewonnen"

Tijdens de Zesdaagse van Gent werd Lotte Kopecky stevig in de bloemetjes gezet. Shari Bossuyt had daar ook moeten bijzijn, maar staat voorlopig nog op non-actief door een positieve dopingtest.

Shari Bossuyt (23) staat sinds begin juni van dit jaar op non-actief na een positieve dopingtest in maart. Na haar ritzege in de derde rit van de Ronde van Normandië testte Bossuyt namelijk positief op letrozole metabolite.

Dat is hetzelfde waarvoor Toon Aerts momenteel een schorsing van twee jaar uitzit. Net als bij Aerts ging het om een minimale hoeveelheid in haar bloed van het product, de waarden waren zelfs nog lager dan bij Aerts.

"Ik heb geen idee hoe het product in mijn lichaam terechtgekomen is", vertelt ze in Sportweekend. "'Waarom ik', heb ik vaak gedacht. Soms vervloek ik ook dat ik die rit in de Ronde van Normandië gewonnen heb. Anders had ik niet naar de dopingcontrole gemoeten."

Halftijdse job

Bossuyt werd door haar ploeg Canyon//SRAM op non-actief gezet, wat ook betekent dat de geldkraan is dichtgedraaid. "In het begin heb je dan wel wat overschot, maar er moet toch snel een oplossing gevonden worden. Ik ben halftijds beginnen werken op de marketingafdeling van een lokale garage voor vrachtwagens."