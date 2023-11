Vervelend probleem speelt Laurens Sweeck parten: "Er is iets mis"

Een jaar geleden had Laurens Sweeck voor het laatste weekend van november al vier keer gewonnen. Dit jaar staat de teller nog altijd op nul.

Niet dat Laurens Sweeck een slecht seizoen rijdt. In de tien crossen die hij dit seizoen al reed eindigde hij ook telkens in de top tien. Maar hij werd nog maar één keer tweede en twee keer derde. Vorig weekend werd hij in Merksplas achtste, in Troyes zesde.

Maar Sweeck had ook al de nodige pech. In Beringen liep hij een kuitblessure op en moest hij passen voor Waterloo, in Maasmechelen deed hij mee voor de zege maar reed hij nog twee keer lek op het einde. De wereld had er dus anders kunnen uitzien.

Ziekte?

Al lijken er fysiek toch ook wat problemen te zijn. "Ik heb niet meer voldoende kunnen trainen, maar dat is door de drukke kalender natuurlijk voor iedereen het geval", zegt hij bij Wielerflits. Begin december trekt hij met de ploeg op stage, wat hem deugd zal doen.

Vorig weekend was er ook sprake van wat ziekte of een verkoudheid, maar Sweeck voelt zich echter niet ziek. "Maar ik heb het gevoel dat ik niet goed kan ademen. Misschien dat er iets mis is met mijn middenrif, het zit gespannen en dat belemmert me. Voor de rest heb ik geen idee wat er aan de hand is."