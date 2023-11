Jan Bakelants ziet Patrick Lefevere zijn raad niet opvolgen: "Extreme gemiste kans"

Patrick Lefevere versterkte zijn ploeg voor 2024 met de controversiële Gianni Moson. Jan Bakelants zag echter nog een andere aanwinst voor de ploeg.

Met Gianni Moscon (29) trok Soudal Quick-Step een renner aan met een niet al te beste reputatie. De Italiaan werd al enkele keren geschorst door incidenten tijdens de koers. Maar Lefevere schoof die bezwaren aan de kant.

Maar volgens Jan Bakelants had Lefevere enkele maanden geleden nog een andere controversiële renner aangeraden, nl. de Italiaan Antonio Tiberi (22).

Gemiste kans

Hij werd in april van dit jaar aan de deur gezet bij Lidl-Trek toen bekend raakte dat de Italiaan met een luchtdrukpistool de kat van een minister van San Marino had doodgeschoten. Sinds juni rijdt Tiberi voor Bahrain Victorious.

"Maar ik heb die jongen bij Trek dingen zien doen... goh.", zegt Bakelants bij HLN. "Extreme gemiste kans." Ook bij Bahrain Victorious presteerde Tiberi al. In de Vuelta werd hij 18de in het eindklassement, in Gran Piemonte werd hij 9de.