Klaas Vantornout ziet groot probleem in het veldrijden en wijst naar Van der Poel en Van Aert

Klaas Vantornout is inmiddels al meer dan 5 jaar gestopt als veldrijder. Hij ziet duidelijke verschillen met toen hij nog crosser was.

Klaas Vantornout (41) sloot zijn veldritcarrière af in Oostmalle op 25 februari 2018. Meer dan vijf jaar later mist Vantornout het veldrijden echter niet. Hij is leraar fietsherstelling, begeleider van veldritkampen en werkt in een fietsenzaak.

Hoewel Vantornout niet geïnteresseerd is in een terugkeer naar het veldrijden, volgt de tweevoudige ex-Belgische kampioen nog altijd het veldrijden. En hij stelt vast dat het veldrijden toch in zwaar weer zit.

Van der Poel en Van Aert

"Deze sport heeft figuren nodig", zegt hij bij Het Nieuwsblad. In zijn tijd waren dat Sven Nys, Bart Wellens en Niels Albert. "Er zijn nog steeds kampioenen, maar die rijden maar tien wedstrijden per seizoen meer", wijst Vantornout naar Van Aert en Van der Poel.

Zonder de Grote Twee is de cross wel nog spannend, maar dat iemand als Pim Ronhaar een Wereldbeker in Dendermonde wint, zegt veel. "Let wel, de Nederlander is een talent, maar toch kan je er niet omheen dat hij nog nooit een podium had veroverd."