Krijgen Van Aert en Van der Poel concurrentie? Albert doorprikt fantasie van Herygers meteen

Lars van der Haar en Eli Iserbyt maakten zondag in Troyes indruk. Kunnen zij straks concurreren met de Grote Drie?

Op het snelle parcours in Troyes stond er geen maat op Eli Iserbyt en Lars van der Haar. De twee vochten onderling voor de zege, maar achter hen gaapte een groot gat. Nummer drie Joris Nieuwenhuis kwam op anderhalve minuut binnen.

Het doet Paul Herygers fantaseren. "Als die kleppers (Van der Poel, Van Aert en Pidcock, nvdr.) erbij komen, gaan ze dat niveau halen of gaan ze weer ervan langs krijgen", vroeg Herygers bij LAMBERT & ALBERT.

"Met een beetje fantasie denk ik altijd dat ze misschien een halve of driekwart cross gaan kunnen volgen, nu de motivatie bij de Grote Drie misschien een tikkeltje minder zal zijn. Want is dat wel nog nodig, die grote motivatie?"

Albert over Van der Poel en Van Aert

Niels Albert drukte die fantasie van Herygers meteen de kop in. Iserbyt en Van der Haar gingen inderdaad heel snel in de bochten, op de limiet zelfs, maar toch gaan Van Aert en Van der Poel nog het verschil kunnen maken.

"Het grote verschil zal zijn, als ze erbij komen, zijn de rechte stukken. In een wei of op de weg, waar ze nog twee tanden groter kunnen rijden, gaan ze het gaat slaan. Vorig jaar dachten we ook dat ze konden volgen en toen was er toch nog een verschil."