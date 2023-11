Oude bekende terug aan boord: Soudal Quick-Step kondigt nieuwe versterking aan

Soudal Quick-Step heeft zich opnieuw versterkt voor 2024. Geen nieuwe renner, maar wel een ploegleider. En het is een oude bekende.

Met Dries Devenyns (40) geeft Soudal Quick-Step opnieuw een pas gestopte renner een kans als ploegleider. Hetzelfde deed Patrick Lefevere dit jaar al met Iljo Keisse, die eind vorig jaar zijn fiets aan de haak hing.

"Ik kan niet blijer zijn", reageert Devenyns bij de aankondiging van het nieuws. "Het was niet eenvoudig om een punt achter mijn carrière te zetten", gaat hij voort. "Deze kans grijp ik met beide handen."

"Nu sla ik een nieuwe weg in. Ik ga de job van ploegleider leren kennen." Tot dit jaar was Devenyns een van de vaste helpers van Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel, vanaf volgend seizoen gaat hij hen op een andere manier bijstaan.

Looking forward to this, let’s go! 🐺 https://t.co/wStcVLJG2p — Dries Devenyns (@3sdevenyns) November 22, 2023

Ook Patrick Lefevere is opgetogen dat hij Devenyns nog aan boord kan houden. "Dries heeft jarenlang een belangrijke rol gespeeld binnen de ploeg. We kunnen hem een vriend noemen."

"Hij koestert de Wolfpack-spirit. We zijn blij dat hij verder gaat als sportdirecteur, nu we ons 22ste seizoen zullen ingaan. Het is voor Dries een nieuwe uitdaging, maar hij houdt van de sport en is bijzonder gepassioneerd. We beginnen vol enthousiasme aan dit nieuwe avontuur."