Stevige uithaal naar Evenepoel en co over gebrek aan respect

Rigoberto Urán (36) is ondertussen een van de ouderdomsdekens van het peloton. En hij heeft het moeilijk met de nieuwe generatie.

Uran, die na de Olympische Spelen in Parijs zijn fiets aan de haak hangt, heeft het niet zo op de huidige generatie jonge wielrenners. "Ze kijken tegenwoordig alleen nog maar naar hun wattages", zei hij bij La Movida.

"Er wordt tegenwoordig niet meer gepraat met collega-renners en er heerst veel stress in het peloton. Ze pushen nu al vanaf de eerste kilometer", zei de Colombiaan. Volgens Uran is er ook geen respect meer voor de oudere renners.

"Als je vroeger als jonge renner te dicht bij sterren als Mario Cipollini reed, stuurden ze je naar de hel. Ik heb ooit gezien hoe een jonge coureur een elleboogstoot uitdeelde aan Chris Froome."

Evenepoel en Pogacar

"Toen ik die leeftijd had, wist je waar je terecht zou komen… Nu gaan ze op 20-jarige leeftijd al naar de Tour met de ambitie om te winnen."

"Het respect in het peloton is verloren gegaan omdat de leiders twintigjarige kinderen zijn. Er heerst nu een totaal andere hiërarchie in het peloton. Er is geen patron meer, om de twee jaar komt er een nieuwe ster bovendrijven."

"Het zal voor renners als Tadej Pogacar en Remco Evenepoel zeer moeilijk worden om na hun 32ste nog competitief te zijn, al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen", zei Uran nog.