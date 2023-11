Tim Merlier wil opnieuw crossen en doet oproep aan bondscoach Vanthourenhout

Tim Merlier (31) heeft al enige tijd het veldrijden ingeruild voor het wegwielrennen als zijn hoofddoel. Maar toch blijft hij terugkeren naar het veld.

Tot en met het seizoen 2019-2020 zette Tim Merlier vol in op het veldrijden, met toen 25 wedstrijden. De seizoenen daarvoor reed Merlier zelfs bijna 40 wedstrijden. Maar de laatste drie jaar is Merlier meer en meer wegrenner geworden.

Maar het veldrijden volledig loslaten doet hij niet. In Zonnebeke won Merlier in januari nog zijn eerste cross in België. En hij wil dit seizoen ook terugkeren naar het veld, liefst over een maand al.

Oude liefde

"Ik hoop dat ik op 23 december kan beginnen in de Wereldbeker van Antwerpen. Ik zou graag ook die van Gavere rijden op 26 december", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ik moet dus hopen dat bondscoach Sven Vanthourenhout mij selecteert."

Verder wil Merlier ook in Loenhout (29 december), het BK in Meulebeke (14 januari) en Otegem (15 januari) aan de start te staan. Vorig jaar reed Merlier ook in Gavere en in Otegem.

"Veldrijden blijft voor mij een oude liefde. Dankzij cyclocross ben ik de coureur geworden die ik nu ben. Ik vind het belangrijk om dat te blijven doen."