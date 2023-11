Klaas Vantornout komt met heel straffe taal aan het adres van UCI-voorzitter Lappartient

David Lappartient, de voorzitter van de UCI, kreeg de voorbije weken bakken kritiek over zich heen. Ex-crosser Klaas Vantornout houdt zich alvast niet in.

Klaas Vantornout reed een mooie carrière bij elkaar in het veld, maar behoefte om er na zijn actieve loopbaan nog een job aan over te houden, dat hoeft voor hem niet.

“Ik voel niet de drang om terug te keren naar de veldritwereld”, zegt Klaas Vantornout aan Het Nieuwsblad. “Een of ander postje interesseert me niet.”

Hij zag ook de uitlatingen van UCI-voorzitter David Lappartient. “Ik ga me niet met de gang van zaken bemoeien, wat niet betekent dat ik het niet meer volg. Ik zie ook wel dat het veldrijden moeilijke tijden kent.”

Vantornout vindt alvast dat er één uitgangspunt moet zijn in de hele discussie en dat is toch wel straf. “De bonzen zouden moeten inzien dat veldrijden een Vlaamse sport is”, gaat hij verder.

“Die verre verplaatsingen hebben weinig zin. En dan ook nog dreigen dat mannen die passen voor sommige Wereldbekermanches niet naar het WK mogen... Destijds maakte ik al keuzes en sloeg ik wedstrijden over om frisheid in te bouwen. Ik was precies mijn tijd vooruit.”