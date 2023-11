Mathieu van der Poel onthult verontrustend nieuws over toekomst als veldrijder

Mathieu van der Poel gaat dit seizoen opnieuw heel wat crossen rijden. Maar de Nederlander denkt er ook over na om dat een jaar eens niet te doen.

Mathieu van der Poel duikt in Mol op 22 december opnieuw het veld in en rijdt in totaal 13 crossen. Afsluiten doet Van der Poel op het WK in Tabor, waar hij voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden kan worden.

Van der Poel rijdt zo een gelijkaardig programma dan in vorige seizoenen, met ongeveer zo'n 14 crossen. In 2019-2020 reed Van der Poel voor de laatste keer een uitgebreider programma. Toen reed hij 25 crossen waarvan hij er 24 won.

Bezigheid in de winter

Maar de laatste jaren rijdt Van der Poel, maar hij denkt er ook over na om nog meer te knippen in zijn programma. Zelfs een volledige winter overslaan, daar denkt Van der Poel aan. "Ja, dat spookt wel door mijn hoofd", zegt hij bij RIDE.

"We hebben het er binnen de ploeg ook over gehad. Ik weet niet hoe lang ik nog blijf crossen. Af en toe eens een winter zonder veldrijden zou ook wel aangenaam zijn. Niet alleen om geen risico’s met mijn rug te nemen", zegt Van der Poel nog.

De wereldtitel is nog altijd een doel voor de Nederlander. "De rest van het seizoen zie ik eigenlijk meer als een bezigheid voor in de winter. Sportief is daar niet meer veel voor mij te halen."