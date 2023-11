Nieuwe hoofdsponsor van Jumbo-Visma stelde zijn eisen: "Daar waren ze niet blij mee"

Jumbo-Visma gaat vanaf 2024 verder als Visma-Lease a Bike. En daar zitten de fusiegesprekken met Soudal Quick-Step voor iets tussen.

Door het vertrek van supermarktketen Jumbo moest de ploeg van Richard Plugge op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Die vonden ze met Lease a Bike, dat als onderdeel van de Pon-groep al sponsor was van de ploeg.

Pon, dat ook eigenaar is van fietsenfabrikant Cervélo, was immers niet blij met de fusiegesprekken met Soudal Quick-Step en Patrick Lefevere. Cervélo dreigde immers vervangen te worden door Specialized, een van de grote concurrenten.

Fusie te complex

"Daar waren ze bij Pon niet blij mee. Je kunt immers geen team gaan sponsoren dat rijdt op een fiets van de concurrentie", zegt AD wielerjournalist Daniel Dwarswaard bij Sporza. Maar er speelden ook nog andere zaken mee.

Enkele huidige sponsors, zoals Pon, vonden dat de fusie een wat overhaaste beslissing was en zagen het niet zitten. "Het begon wat op een rooftocht voor bepaalde renners te lijken in plaats van goed management. Het was op allerlei vlakken veel te complex", zegt Dwarswaard nog.