Pauwels Sauzen-Bingoal doet ingewikkeld plan met Iserbyt en co uit de doeken

Voor alle teams wordt komend weekend een logistieke uitdaging. Maar zeker voor Pauwels Sauzen-Bingoal.

Het team van ploegbaas Jurgen Mettepenningen heeft drie renners die dit weekend zowel in Kortrijk als in Dublin rijden. Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Denise Betsema staan zo voor een lastige uitdaging.

Vrijdag zijn er al een verzorger en mechanieker van de ploeg met de boot vanuit het Franse Cherbourg vertrokken naar Dublin. Met een vrachtwagen met materiaal komen ze dan zaterdagvoormiddag aan.

Vliegen naar Dublin

Op dat moment vertrekken ook ploegleider Robby Cobbaert en renster Leonie Bentveld met het vliegtuig vanuit Zaventem naar Dublin. Betsema, Vanthourenhout en Iserbyt moeten dan nog hun wedstrijd rijden in Kortrijk.

"Zaterdagavond na de cross in Kortrijk springen Iserbyt, Vanthourenhout en Betsema in een auto om naar Zaventem te vertrekken. Daar hebben ze ’s avonds nog een vlucht. Voor middernacht hopen ze in het hotel te zijn", zegt Mettepenningen bij Sporza.