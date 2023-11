Sven Nys gelooft er helemaal niet in: "Dat is gewoon onmogelijk"

Twee crossen dit weekend. Zaterdag wordt in Kortrijk gereden, zondag is het veldritcircus te gast in het Ierse Dublin.

Zaterdag wordt voor de X20 Badkamers Trofee gereden in Kortrijk. Daar is de finish voorzien om 16 uur. Precies 24 uur later start in Dublin de Wereldbekermanche.

De renners tijdig ter plaatse krijgen is geen probleem, al is het ook verre van ideaal dat een topsporter pas tegen middernacht in bed zal liggen, daags voor een koers en met een andere cross in de benen.

Maar voor het materiaal is het nog een veel groter probleem. In minder dan 24 uur tijd alles verplaatsen van Kortrijk naar Dublin is gewoon onbegonnen werk.

“Ze hebben het ons echt niet gemakkelijk gemaakt”, zucht Sven Nys, ploegleider bij de Baloise- Trek Lions, bij Sporza.

“We krijgen alle benodigdheden nooit van Kortrijk naar Dublin. Dat is gewoon onmogelijk.” En dus vertrekt er materiaal al vroeger naar Dublin.

Dat er dringend over de kalender in het veldrijden gesproken moet worden, mag duidelijk zijn uit dergelijke gebeurtenissen zoals dit weekend.