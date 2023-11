Vriendin van Thibau Nys vertelt hoe ze elkaar leerden kennen en waarmee zij zich bezighoudt

Thibau Nys is al drie jaar samen met Anna Eikendal. De 21-jarige Nederlandse vertelt over hoe ze Nys leerde kennen.

Anna Eikendal is afkomstig uit Utrecht, maar volgde de liefde naar Vlaanderen. In Het Laatste Nieuws vertelt ze hoe ze elkaar leerden kennen.

"We leerden elkaar via sociale media kennen. We zijn aan de praat geraakt en het klikte zo goed dat we snel hebben afgesproken. Sindsdien hebben we elkaar niet meer losgelaten”, klinkt het.

Zij koos om te verhuizen, omdat dit niet anders kon. “Omdat Thibau zes uur per dag moet trainen was het voor hem niet haalbaar om te pendelen naar Nederland. Dus ben ik tweeënhalf jaar geleden naar Vlaanderen verhuisd.”

Daar werd ze heel goed ontvangen. “Slapen doen we meestal bij zijn papa Sven, dineren bij zijn mama Isabelle. En ja, we hebben voldoende privacy met onze eigen slaap- en badkamer”, kan er met een flinke knipoog vanaf.

Eikendal was vroeger topsporter in het lopen, maar een blindedarmontsteking gooide roet in het eten. Daarna besloot ze voluit in te zetten op een carrière als model.

“Ik ben al sinds mijn 17e fotomodel. Mijn grote droom is volgend jaar in Milaan of Parijs catwalks te lopen. In de minder drukke periodes ben ik aan de slag als consultant bij Randstad. Dan ga ik op zoek naar de juiste persoon voor de juiste vacature”, vertelt de Nederlandse nog.

En de toekomst is al heel concreet. Eikendal voorziet dat zowel zij als Nys tegen hun 35ste klaar zijn met hun carrière.