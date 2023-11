Laurens Sweeck spreekt bondscoach Vanthourenhout en Roger De Vlaeminck tegen

Door de afwezigheid van Wout van Aert en Tom Pidcock op het WK veldrijden lijkt Mathieu van der Poel de grote topfavoriet. Maar Laurens Sweeck ziet dat toch anders.

Met zeven overwinningen op zeven deelnames in Tabor is Mathieu van der Poel dé topfavoriet om voor de zesde keer wereldkampioen te worden Tabor. Zeker omdat Van Aert en Pidcock dus afhaken.

Bondscoach Sven Vanthourenhout en Roger De Vlaeminck zien weinig concurrentie voor Van der Poel in Tabor. Maar Laurens Sweeck ziet dat toch anders. Ook al stond Sweeck in het verleden nog nooit op het podium van een WK.

"De kansen vergroten, hé. Mathieu kan ook plots een slechte dag hebben, of iets tegenkomen in de eerste ronde. Je wenst hem dat uiteraard niet toe, maar hoe dan ook schuif je wat op in de pikorde", zegt hij bij Wielerflits.

Belgisch kampioenschap veldrijden

Maar Sweeck ziet nog een kans op een trui. Van Aert slaat namelijk ook het Belgisch kampioenschap in Meulebeke over. In 2020 werd Sweeck al eens Belgisch kampioen en hij was al vier keer tweede.

Door de aanwezigheid van Van der Poel op het WK in Tabor voorspelt Sweeck vooral op het Belgisch kampioenschap veel strijd. "Daar ligt het écht helemaal open."