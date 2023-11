Durft Lotto Dstny controversiële keuze simpelweg nog eens over te doen? "Niet iedereen heet Evenepoel"

Ze hebben bij Lotto Dstny geen Remco Evenepoel in de rangen. En dus moeten er keuzes gemaakt worden die ze bij andere ploegen wellicht niet zouden maken. Zoals het overslaan van de Giro, wat Lotto Dstny deed in 2023.

Onlangs is CEO Stéphane Heulot daar op teruggekomen in een gesprek met Cyclism'Actu. "In 2023 is die keuze ingegeven door de jeugdigheid van de groep. We hebben veel renners die jonger zijn dan 25 en het was de vraag op welke manier we hun ontwikkeling best laten plaatsvinden."

Voor een klassement gaan was sowieso niet aan de orde. "Niet iedereen heet Evenepoel, Pogacar of Ayuso. Een groot deel van onze ploeg gaat à fond tijdens de periode van de klassiekers, net voor de Giro. Je hebt een recuperatieperiode nodig en nadien moet je je voorbereiden op de Tour de France."

LOTTO DSTNY MOET NOG BESLISSEN VOOR 2024

Van spijt is er geen sprake. "Het was dus een goede keuze om de Giro over te slaan. Of we dezelfde strategie zullen hanteren in 2024, dat zijn we nu aan het overleggen."