Sweeck laat zich verschalken in de sprint, opnieuw verrassende winnaar in Ierse modder

Geen Thibau Nys, geen Eli Iserbyt. De sprint in Dublin was er eentje tussen iets minder verwachte namen. Laurens Sweeck had een plannetje, maar zag uiteindelijk een Nederlander de prijs pakken.

In de Ierse modder kregen we een erg pittige race. Eli Iserbyt en Thibau Nys hadden hun start niet gemist, maar die eerste viel snel en moest daarna aan een inhaalrace beginnen terwijl Nys naarmate de wedstrijd vorderde gewoon vooraan wat wegviel. Het parcours lag er heel zwaar bij en dus kregen we een interessante race, waarbij er toch wat ploegtactiek kwam kijken. Pim Ronhaar trok een keertje ten strijde en zorgde er zo voor dat de rest werk moest verrichten om de kloof te dichten. © photonews Enkel Laurens Sweeck en Eli Iserbyt konden hem nog bij de lurven grijpen. De Nederlander zette de Belgen onder druk, maar zelfs ondanks een lekke band bleef Sweeck zeer sterk rondrijden. Op weg naar eindelijk nog eens een overwinning? Het leek erin te zitten, want Sweeck is snel aan de streep. Maar hij liet zich uiteindelijk ringeloren, want in de voorbereiding op de sprint kon Ronhaar hem helemaal verrassen. Die gaf het niet meer weg en pakt zo opnieuw een knappe overwinning in de Wereldbeker. Iserbyt werd derde, een verrassend sterke Wyseure en Adams vervolledigden de top-5.