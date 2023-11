Thibau Nys heeft groot voordeel waardoor hij het verschil zou moeten kunnen maken

Het is de laatste weken wisselvalliger, maar Thibau Nys geniet een groot voordeel wanneer hij straks aan de start in Dublin staat. Misschien zit er dus toch weer een topdag in de Wereldbeker voor hem aan te komen.

Nys was natuurlijk de eerste die dit seizoen bij de mannen een Wereldbekermanche won en dus ook die witte leiderstrui mocht aantrekken. Ondertussen is het Eli Iserbyt die aan kop staat, maar Thibau Nys heeft alle papieren in handen om het in Dublin goed te doen: hij zal frisser zijn dan de meeste van zijn concurrenten.

Met uitzondering van Sweeck en Ronhaar zullen die immers in Kortrijk van de partij geweest zijn, om daarna nog snel het vliegtuig in te springen. Dan heeft Nys ten eerste dit weekend al geen wedstrijd in de benen te zitten en kent hij ten tweede een comfortabelere aanloop.

GEEN LOGISTIEKE ZORGEN VOOR THIBAU NYS

Daarnaast heeft vader Sven Nys eerder al getuigd over een logistiek probleem om alle fietsen tijdig van Kortrijk naar Dublin te vervoeren. Door de regenval dreigt het een zware cross te worden en moet er misschien vaker gewisseld worden. Zoon Thibau heeft wel zoals anders vier fietsen ter beschikking: alles is klaar voor een topdag.