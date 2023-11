Drie ex-wereldkampioenen wijzen Laurens Sweeck op zijn fouten: "In plaats van door te snokken"

Pim Ronhaar won de Wereldbeker in Dublin. Maar het had toch ook wel anders kunnen lopen, zeker voor Laurens Sweeck. De analisten hadden er allemaal wel hun mening over.

Niet minder dan drie ex-wereldkampioenen hadden tijdens en na de race wel wat te zeggen over de tactieken van Laurens Sweeck. Ze zijn het er allemaal over eens dat het voor Sweeck anders had kunnen lopen, maar dat die verkeerde beslissingen nam.

Paul Herygers was ferm tijdens de race bij Telenet Play Sports: "Hij laat zich rollen. Ronhaar is dood, maar Sweeck laat hem terug levend worden in de laatste honderden meters. In plaats van door te snokken", aldus de wereldkampioen van 1994.

© photonews

Zijn Nederlandse collega-wereldkampioen Richard Groenendaal (2000) had enigszins dezelfde mening: "Sweeck had door moeten rijden en had Pim nooit meer de kans mogen geven om erover te komen. Het is natuurlijk makkelijk praten vanop deze stoel. Hij had in de laatste honderden meters Ronhaar nerveus moeten maken en erover komen op de plaats waar die hem nu voorbij rijdt."

Factor lekke band

Sweeck had ook opnieuw pech met een lekke band, maar ook daarover viel wel wat te zeggen vond Bart Wellens (WK 2002 en 2003): "De factor lekke band zal qua energie mogelijk wel bepalend geweest zijn in de laatste honderden meters."

"Hij heeft ook wat lak aan zelf te koersen, hij rijdt altijd mee vanuit een verdedigende houding. Volgens mij had hij overschot. Dan moet je voor de aanval kiezen en dan had hij nog eens lek kunnen rijden misschien zonder dat het problematisch werd. Maar het is natuurlijk makkelijk praten achteraf."