Sven Nys doet opvallende vaststelling over zoon Thibau in Dublin

Het zijn mooie dagen voor Sven Nys en Baloise Trek Lions. In Dublin wonnen ze zowel bij de mannen als de vrouwen de Wereldbekermanche.

Door de twee zeges is de ploeg van Sven Nys momenteel de beste ploeg in de kampioenschappen. Pauwels Sauzen-Bingoal won dit seizoen al zes crossen. Het Baloise Trek Lions van Sven Nys pakte er eentje meer.

“Ik ben niet zo bewust bezig met die cijfers”, zegt Sven aan Het Nieuwsblad. “Ik stel wel vast dat we een mooi weekend achter de rug hebben met twee zeges in Dublin. Ook zaterdag trouwens. Lars reed een uitstekende wedstrijd en werd tweede, net als Lucinda die zich tussen Van Empel en Pieterse kon plaatsen. Dat kunnen er niet veel.”

Een verrassing is het zeker niet, al doet Nys wel een opvallende vaststelling over zoon Thibau. “Pim was vorig jaar zevende in Dublin, nu wint hij. Thibau is een jaar jonger en wordt nu op zijn beurt zevende. Maar omdat Pim wint, kijkt niemand naar Thibau. Ik heb vier mannen in mijn ploeg die elkaars niveau benaderen en daarom ook elkaar naar een hoger niveau tillen.”

Voor Nys is het nu al genieten en eigenlijk moet het ook nu gebeuren. “Ik beleef met voorsprong mijn beste seizoen sinds ik in 2016 de ploeg heb overgenomen. Het is een jonge ploeg die me in de toekomst nog heel veel mogelijkheden zal bieden. En ja, als straks Wout van Aert en Mathieu van der Poel terugkeren, dan zal winnen een pak moeilijker worden. Maar ook dan zal ik van de cross genieten.”