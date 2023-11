Thibau Nys geeft uitleg over blessure waarmee hij af te rekenen heeft

Thibau Nys toonde twee gezichten in Dublin. Het is uitkijken of er opnieuw blessureleed in het spel zit.

Het eerste halfuur van Thibay Nys op de Wereldbekermanche in Dublin was helemaal af. Hij leek wel te vliegen over het parcours.

“Ik had het gevoel dat ik alles onder controle had en kon de rest echt onder druk zetten”, vertelde hij na afloop van de cross aan Het Laatste Nieuws.

En dan richtte hij zich tot vader Sven. “Maar dan had ik echt een ronde, papa... ik zag niks meer, miste elke bocht. Ik denk dat, als ik zo meteen mijn lenzen verwijder, ik een week lang niet veel meer zal zien.”

Nys kreeg in het tweede halfuur af te rekenen met een oude blessure. “Mijn rug speelde op. Waardoor ik in de zandbak, die voor mij heel bepalend was en waar ik de eerste vier ronden vlekkeloos doorheen kliefde en telkens wat ruimte nam, plots het tijdverlies begon op te stapelen.”

En dan was het vat helemaal op. “In de slotfase had ik niks meer over. Maar zorgen maak ik me niet. Dit was een loodzware cross. Iedereen zal zijn rug vandaag wel hebben gevoeld. Ik onthoud vooral dat eerste half uur. Dat was positief en stemt me tevreden.”