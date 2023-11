De situatie Thibau Nys onder de loep: "Er begonnen er al te dagdromen" en "Gaat daar volwassen mee om"

De vormcurve van Thibau Nys zit de voorbije vier weken misschien een beetje in een dalende lijn. Het EK was een zware domper, maar er wordt ook vooral heel veel verwacht van de zeer jonge crosser. Wat goed is, komt snel. Maar eens een minder moment moet toch ook kunnen?

Beringen, Waterloo en de Koppenbergcross gewonnen, vierde in Overijse en zevende in Maasmechelen. De eerste vijf resultaten van Thibau Nys dit jaar in het veld waren meer dan prima te noemen. Maar misschien ging hij op de Koppenberg wel iets te diep?

Op het EK finishte hij niet, daarna volgden Niel (27e), Troyes (7e) en Dublin (6e). Het begint dus opnieuw iets beter te draaien voor Nys, maar ook in Ierland kwam hij op het einde van de race niet echt in de debatten voor.

© photonews

Rest de vraag: verwachten we gewoon niet een beetje te veel van de nog steeds maar 21-jarige zoon van Sven Nys? Vorig jaar reed hij nog bij de beloften en dus moet hij zeker nog groeien. Dat beseffen ook de analisten.

"Thibau Nys heeft een paar keer klinkend gewonnen en dan zijn er heel veel die beginnen te dagdromen dat hij die lijn meteen zou doortrekken. Is hij voorgoed vertrokken? Dat is nog wat vroeg, af en toe een flits zou heel goed zijn al", aldus Paul Herygers bij Telenet Play Sports.

Volwassen reactie

"De vraag is wat er allemaal in dat hoofdje omgaat. Maar zonder zijn zege in de Koppenbergcross kwamen die vragen er nu misschien ook allemaal niet." Waarop Bram Lambert inpikte dat Nys de lastige vragen knap pareert en er op volwassen wijze mee omgaat.

Het feit dat Thibau Nys op 21-jarige leeftijd al heel volwassen met de kritiek omgaat? Ook dat is een kwaliteit. Eentje die in de long run ook prijzen zal opleveren. Ook vader Sven heeft doorheen zijn carrière meermaals golven van kritiek moeten pareren en is daar ook nooit onder bezweken. De toekomst ziet er dus nog steeds rooskleurig uit.