Ervaring en verhuis renderen, analisten duidelijk: "Toen op zoek naar zichzelf" en "Dat is een goede beslissing"

In Dublin kregen we een ferme verrassing bij de vrouwen. Niet Ceylin Alvarado, maar wel Lucinda Brand pakte uit met een knap nummertje dat voldoende was voor de overwinning. Zij lijkt helemaal haar weg te hebben gevonden.

Lucinda Brand moest het begin van het seizoen nog missen door een schouderblessure, pas begin november kon ze uiteindelijk haar rentree maken in de cross. En sindsdien laat ze meteen leuke resultaten optekenen.

Tweede in Dendermonde, tweede in Merksplas, derde in Troyes, tweede in Kortrijk en gewonnen in Dublin. Vijf races gereden, vijf keer op het podium. Dat zijn resultaten waarmee je naar huis kan komen. De 34-jarige Brand is duidelijk aan het genieten op de fiets en dat is toch een verschil met vorig jaar.

Zit een verhuis er voor iets tussen? De Nederlandse is dit jaar een "halve Belg", want ze verruilde Zuid-Holland voor een verblijf in Lommel. Richting de Kempen, dichter bij het - volgens Brand zelf - Walhalla van de cross.

“Als je coureur of crosser wil worden, dan moet je naar de Kempen komen", kon Bart Wellens er om lachen bij Telenet. "Nee, ik denk dat het een goede beslissing is. De ploeg traint in Lichtaart en dat is vanwaar ze woonde toch altijd een ferme verplaatsing. Dat zijn uren dat je eigenlijk niet kan recupereren en dat is verloren tijd."

Zichzelf opnieuw gevonden?

Het moge duidelijk zijn: Brand heeft zichzelf opnieuw een beetje uitgevonden. Ze reed dit seizoen ook al prima op de weg en trekt dat nu ook door naar het veld. Toegegeven: met van Empel, van Anrooij, Pieterse en eventueel Vos zijn er een aantal toppers niet bij momenteel, maar toch.

Zeker de manier waarop ze rijdt - inclusief de brede glimlach - doet het beste vermoeden over de rest van het seizoen voor Brand. Dat heeft ook Richard Groenendaal gezien: "Vorig jaar was ze aan het vechten tegen zichzelf, nu is ze heel ontspannen. Ze maakt weinig foutjes en weet met ervaring wat ze moet doen en wat niet. Misschien was het een kwestie van accepteren dat er een nieuwe generatie is gekomen om zelf beter te worden."