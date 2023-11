Ervaringsdeskundige Bart Wellens over uitvlucht van crossers: "Ik huiver daar van"

Heel wat crossers klagen tegenwoordig over rugklachten, onder meer Thibau Nys in Dublin. Ervaringsdeskundige Bart Wellens ziet een groot verschil met zijn rugproblemen.

Onder meer Mathieu van der Poel en David van der Poel hebben vaak last van hun rug en ook Thibau Nys had er in Dublin last van. Niels Albert vond het al wat overdreven dat Nys klaagde over zijn rug en toch nog zesde werd.

Voor Bart Wellens was het in de laatste jaren van zijn carrière dagelijkse kost. "Ik heb alles geprobeerd", zei Wellens bij LAMBERT & ALBERT. "Ik zie soms foto's van mezelf terug, vooral van het einde van mijn carrière waarvan ik denk: 'Hoe zit ik nu op die fiets'".

Wellens kon niet meer functioneren

"Ik moest er echt alles aan doen om mijn rug te ontlasten. Daarom huiver ik er nu soms van dat renners klagen dat ze niet beter konden door hun rug. Maar als je echt rugpijn hebt, dan kom je gewoon niet aan in een koers", stelt Wellens.

Wellens onderging na zijn carrière meteen een operatie en heeft nu geen last meer van zijn rug. "Maar ik kon zelfs niet meer normaal zitten, ik moest altijd van houding veranderen. De laatste twee jaar moest ik elke dag pijnstillers nemen. Omdat ik anders niet kon functioneren."