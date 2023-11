Oliver Naesen geeft zijn ongezouten mening over zijn nieuwe Decathlon-fiets

AG2R-Citroën ondergaat een metamorfose in 2024. De ploeg gaat verder onder een andere naam en heeft ook ander materiaal.

Decathlon wordt hoofdsponsor van de ploeg de Franse WorldTour-ploeg en wordt dus Decathlon-AG2R La Mondiale in 2024. En Decathlon zal ook de fietsen leveren van de ploeg, iets waar toch vragen bij waren.

Want bij fietsen van Decathlon wordt vooral gedacht aan goedkope modellen voor recreanten. Maar Van Rysel, het merk waarop onder meer Oliver Naesen en Dries De Bondt zullen rijden, deed uitgebreide testen van de fietsen.

Sneller en lichter

Oliver Naesen mocht samen met Stan Dewulf de fiets testen. "Ik was weggeblazen, net zoals de andere renners die de fiets getest hebben", zegt de ex-Belgische kampioen over zijn nieuwe bolide bij Sporza.

Naesen voelt ook een duidelijk verschil met de BMC-fiets waar de ploeg de afgelopen jaren mee reed. "In vergelijking met de BMC-fiets is de Van Rysel-fiets veel lichter en reactiever. Om het plastisch uit te drukken: je moet niet vechten om de fiets in gang te krijgen. Hij is bewezen sneller."