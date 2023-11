De programma's van de grote drie op een rijtje: vele duels, vier keer de Grote Drie tegen elkaar en wat nog meer?

Tom Pidcock heeft zijn programma voor het veldrijden bekendgemaakt. En dus hebben we ondertussen de programma's van de grote drie helemaal duidelijk klaar zitten. We zien ze ook minstens vier keer allemaal samen tegen elkaar in het veld.

Tom Pidcock heeft op zijn sociale mediakanalen zijn programma in de cyclocross bekendgemaakt voor deze winter. Het wordt een gebundeld programma, net zoals bij Wout van Aert en Mathieu van der Poel. De Brit begint eraan in Herentals op 16 december en gaat door tot Benidorm op 21 januari.

Net als voor Wout van Aert dus geen WK veldrijden dit seizoen - Mathieu van der Poel lijkt op die manier een extra truitje te kunnen gaan verzamelen. Maar Pidcock zien we in totaal wel tien keer in het veld op een dikke maand.

Watching the recent @UCI_CX races has me excited to get back to it 👊 pic.twitter.com/mlABa4fjP6 — Tom Pidcock (@tompidcock) November 29, 2023

Wout van Aert begint er iets vroeger aan, op 9 december in Essen. Daarna volgen Mol (22/12), Antwerpen (23/12), Gavere (26/12), Heusden-Zolder (27/12), Hulst (30/12), Baal (01/01) en Koksijde (04/01). Mogelijk komt hij ook nog in Zonhoven (07/01) en Benidorm (21/01) aan de start.

Mathieu van der Poel van zijn kant begint eraan op 22 december in Mol en doet ook Antwerpen en Gavere meteen. Daarna begint hij aan een dolle periode van 4 crossen op 5 dagen tijd.

Diegem (28/12), Loenhout (29/12), Hulst (30/12) en Baal (01/01) staan allemaal op het programma. Daarna volgen nog Koksijde (04/01) en Zonhoven (07/01). Van der Poel last dan een pauze in, waarschijnlijk om op stage te gaan met de wegploeg.

Afsluiten doet Van der Poel met een korte voorbereiding op het WK. Via Benidorm (21/01), Hamme (27/01) en Hoogerheide (28/01) wil Van der Poel zich klaarstomen voor het WK in Tabor (4/02), waar hij voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden kan worden.

🔥 🆕

Here it is: the 2023-2024 cyclocross program of @mathieuvanderpoel. Our world champion restarts competition in Mol and closes it six weeks later with the World Cup in the Czech Republic.#alpecindeceuninck @Exact_Cross @SuperprestigeCX @UCIcyclocrossWC @X2OTrofee pic.twitter.com/Qs2TX573gw— Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) November 2, 2023

Vier tot zes duels met de Grote Drie

De grote drie komen dus zeker vier keer tegen elkaar uit. Dat gebeurt in de wereldbekermanches van Antwerpen (23/12), Gavere (26/12), Hulst (30/12) en de Duinencross van Koksijde (04/01). Mogelijk wordt het nog zes keer, want Wout van Aert heeft nog niet bevestigd of hij effectief ook zal rijden in Zonhoven (7 januari) en Benidorm (21 januari).