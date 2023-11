Grote opluchting voor Wout van Aert bij het trotseren van de Belgische omstandigheden

Wout van Aert onderhoudt momenteel de conditie in België en het trotseren van bepaalde omstandigheden hoort daar bij. Zeker de jongste weken.

Het zijn immers niet de meest ideale weersomstandigheden geweest in ons land de laatste tijd, met toch heel wat regenval. Bij een training op de fiets woensdag stelde Wout van Aert tot zijn tevredenheid vast dat het droog was gebleven. Eerder had Van Aert al een looptocht door de natte sneeuw afgewerkt.

"Brede opklaringen ten zuiden van de Grote Nete", meldt Wout van Aert als een echte weerman op Strava. Daarnaast deelt de Kempenaar uiteraard ook de gegevens van zijn onderneming. In 4 uur, 34 minuten en 9 seconden heeft Van Aert een afstand van 146,7 kilometer afgelegd.

VAN AERT BLIJFT IN BELGIË

Tijdens al deze kilometers heeft Van Aert een hoogte van 852 meter overbrugd. De kopman van Jumbo-Visma voor het klassieke werk zit dus niet stil, in afwachting van het begin van zijn veldritseizoen. Hij blijft in deze periode van het jaar dus in België, terwijl Evenepoel en Van der Poel de Spaanse zon opzoeken.